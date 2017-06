Fusão com a Lusa? Red Bull esquenta campanha com piadas

Um grupo de torcedores da Portuguesa, revoltados com a situação da tradicional equipe paulistana que hoje está “sem divisão” no futebol nacional, idealizou uma campanha nas redes sociais: a fusão da Lusa com o Red Bull Brasil, clube da marca austríaca de energéticos, sediado em Campinas, que disputa atualmente a primeira divisão do Campeonato Paulista.

A hipotética ajuda da Red Bull seria uma forma de “salvar” a Portuguesa, que até 2013 disputava a Série A do Brasileirão (quando foi rebaixada por decisão do STJD) e desde então acumulou rebaixamentos sucessivos e hoje está à beira da falência.

A empresa austríaca investe pesado em esportes há anos: possui uma equipe de ponta na Fórmula 1, é grande apoiadora de esportes radicais e também tem investido em futebol, com clubes de sucesso na Áustria, na Alemanha, nos Estados Unidos, além do Brasil.

Lusa e Red Bull ainda não se manifestaram sobre a campanha, mas a equipe de Campinas encontrou uma forma bem-humorada para tratar a situação. Nesta quarta-feira, a equipe de Campinas divulgou fotos em suas redes sociais do “Toro Loko”, mascote do time-empresa – comendo bolinho de bacalhau e pastéis de Belém, típicos da culinária portuguesa e “observando essa zoeira toda.”