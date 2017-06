Fred iguala recorde de Romário na Copa do Brasil

Ao marcar contra o Paraná na vitória por 2 a 0 nesta quarta-feira, o atacante Fred, do Atlético-MG igualou um recorde que pertencia a Romário na Copa do Brasil. O atacante chegou a 36 gols, e tornou-se o maior artilheiro da história do torneio ao lado do ex-camisa 11.

O gol de Fred foi o segundo, após lançamento de Cazares, que deixou o centroavante sozinho na frente do goleiro Léo. O atacante do Atético-MG tem média de gols melhor que a de Romário. Fred, maior artilheiro de uma única edição, com 14 gols em 2005 pelo Cruzeiro, chegou aos 36 gols em 40 jogos. Já Romário, artilheiro em 1998 e 1999, com 7 e 8 gols, respectivamente, ambos pelo Flamengo, fez seus 36 gols em 45 jogos.

Veja abaixo a lista dos maiores artilheiros da Copa do Brasil: