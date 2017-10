Fotos: Arena da Copa na Rússia tem arquibancada do lado de fora

A divulgação de imagens da Ekaterinburg Arena, uma das sedes da Copa do Mundo de 2018 na Rússia, chamou atenção dos torcedores ao redor do mundo nos últimos dias. Duas arquibancadas, ainda em construção, foram levantadas para fora do estádio para atingir a capacidade mínima exigida pela Fifa, de 35.000 lugares. A obra deverá ficar pronta até o final deste ano.

O estádio da cidade de Ecaterimburgo foi construído em 1957 com capacidade inicial de 27.000 pessoas. Entre 2007 e 2011, o local passou por várias reformas, mas ainda assim não atingia os pré-requisitos da entidade máxima do futebol. De acordo com o portal britânico Daily Mirror, a arena deverá atingir 45.000 lugares com as curiosas arquibancadas provisórias, que estão localizadas atrás dos gols.

Durante a Copa do Mundo, a sede receberá quatro jogos da fase de grupos da competição. Ao final dessas partidas, as extensões serão desmontadas para que o FC Ural, principal mandante da Ekaterinburg Arena, possa disputar o Campeonato Russo.