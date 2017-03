Fotógrafo explica clique perfeito: ‘Messi nunca comemorou assim’

Lionel Messi não fez uma boa partida diante do Paris Saint Germain (PSG), mas celebrou como nunca o gol marcado por Sergi Roberto na histórica goleada por 6 a 1, na quarta-feira, que classificou o Barcelona às quartas de final da Liga dos Campeões. A cena do craque argentino, de punho cerrado e gritando junto a torcedores atrás do gol do Camp Nou, foi registrada por várias câmeras, mas ninguém conseguiu um ângulo melhor que o fotógrafo mexicano Santiago Garcés.

“A imagem resume a euforia coletiva e a façanha histórica. Messi está fora de si, em todo o tempo que estou no Barcelona, nunca o vi comemorar um gol assim”, contou Garcés ao jornal Marca nesta sexta-feira. O fotógrafo de 42 anos, que vive há 17 em Barcelona e trabalha para o departamento de comunicação do clube catalão, diz se tratar do clique mais importante de sua vida. “A imagem fala por si só, sua geometria, suas proporções, não encontro defeito. Os astros se alinharam nesse momento.”

Em reportagem do canal espanhol Deportv, Garcés explicou tecnicamente a perfeição da foto. “Poucas vezes teremos um momento assim na história do futebol, ainda mais com o personagem que é. A perspectiva, os pontos de fuga de todos os elementos da foto nos levam até Messi, e ele está levantado, por cima do público, com o punho para cima. É incrível.”