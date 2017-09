Fortaleza sonha com amistoso, mas PSG faz exigências

Um amistoso entre Fortaleza e Paris Saint-Germain pode estar mais perto do que se imagina. De acordo com o jornal O Povo, o Secretário de Esporte do Ceará, Euler Barbosa, afirmou que a equipe de Neymar e Cavani aceitou jogar a partida no estádio do Castelão, após uma reunião realizada na capital francesa nesta quinta-feira, mas fez exigências.

A intenção inicial do amistoso é promover a implantação da companhia aérea Air France-KLM em Fortaleza. A empresa anunciou que terá um hub na capital cearense, o que viabilizará voos diretos entre a cidade e localidades como Paris e Amsterdã. Curiosamente, o PSG é patrocinado pela Emirates, outra gigante do ramo aéreo e concorrente das empresas envolvidas na partida.

Barbosa não entrou em detalhes sobre as exigências do clube parisiense, mas afirmou que levará a proposta ao governador do Ceará, Camilo Santana (PT). Caso o amistoso realmente aconteça, a data já está definida: 22 de dezembro. Além disso, o secretário explicou que o time que virá enfrentar o Fortaleza será o titular, “com Neymar e companhia”.