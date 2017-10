‘Forbes’: Corinthians é eleito o clube mais valioso da América

A edição mexicana da revista Forbes divulgou a atualização de seu ranking anual dos 50 clubes mais valiosos da América e elegeu, pelo quinto ano consecutivo, o Corinthians como campeão. Apesar das graves dificuldades financeiras, sobretudo para pagar sua arena, o clube paulista foi avaliado em 576 milhões de dólares (cerca de 1,8 bilhão de reais) – ironicamente, valor próximo ao da dívida do Itaquerão. O Grêmio é o segundo colocado, com valor de mercado de 295 (933 milhões de reais).

O ranking elaborado pela Forbes considera três critérios: o valor dos jogadores que pertencem ao clube, o custo do estádio (se for particular) e o valor da marca. No ano passado, também foram levadas em conta as receitas por direitos de televisão.

A revista justificou a nova vitória do “inalcançável” Corinthians. “Os mais de 30 milhões de fãs que tem no país são motivo para a Nike ter dado o contrato mais cotado de qualquer equipe na América Latina, que durará até 2022 e garante 145 milhões de dólares. Ele é atualmente o único time que pode competir em valor com clubes europeus”, escreveu.

“Se classificarmos o ranking internacional da Forbes, o Corinthians ocupa o 16º lugar, acima da Roma ou da Inter de Milão. Além disso, é a instituição de todo o continente que tem mais fãs nas redes sociais: mais de 19,8 milhões de seguidores”, completou a Forbes.

Estranhamente, o Palmeiras, que em 2016 era o segundo colocado, não aparece nem entre os 50 clubes mais valiosos, apesar de ter reforçado seu elenco nesta temporada. A publicação não explica a queda brusca. Além de Corinthians e Grêmio, os representantes do Brasil são: São Paulo (13º), Flamengo (17º), Atlético-MG (19º), Cruzeiro (20º), Santos (23º), Fluminense (28º), Vasco da Gama (30º), Vitória (39º) e Sport (45º).

Os 10 clubes mais valiosos das Américas em 2017:

1 – Corinthians: 576.9 milhões de dólares

2 – Grêmio: 295.5 milhões de dólares

3 – Chivas Guadalajara (MEX): 279.8 milhões de dólares

4 – Monterrey (MEX): 269.1 milhões de dólares

5 – Red Bulls (EUA): 238.5 milhões de dólares

6 – Orlando City (EUA): 187.5 milhões de dólares

7 – Los Angeles Galaxy (EUA): 172.9 milhões de dólares

8 – River Plate (ARG): 172.9 milhões de dólares

9 – Santos Laguna (MEX): 150.3 milhões de dólares

10 – Atlanta United (EUA): 150 milhões de dólares

