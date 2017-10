Focado na Libertadores, Grêmio apenas empata com Avaí

Em jogo com quatro gols, os reservas do Grêmio empataram em 2 a 2 com o Avaí, na Ressacada, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols foram marcados por Rafael Thyere e Kaio, para o Grêmio, e Pedro Castro e Leandro Silva, para o Avaí. O Grêmio segue na quarta colocação e o Avaí cai para 18ª posição.

Este foi o sexto jogo do time reserva gremista, que ainda não venceu no Campeonato Brasileiro – dois empates (Atlético-PR e Avaí) e quatro derrotas (Botafogo, Sport e Palmeiras, duas vezes).

Com foco nas semifinais da Libertadores, o Grêmio enfrenta na quarta-feira, às 21h45 (de Brasília), pela segunda partida das semis, o Barcelona-EQU, na Arena. Como venceu o jogo de ida por 3 a 0, o time gaúcho pode perder por até dois gols de diferença que garante vaga na decisão do torneio.

Pelo Brasileiro, os times jogam no próximo fim de semana: no sábado, às 21h (de Brasília), o Avaí enfrenta o Coritiba, no estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR); no domingo, às 17h (de Brasília), o Grêmio recebe o Flamengo, na Arena, em Porto Alegre (RS).