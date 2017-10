Fluminense x Flamengo: rivalidade em campo na Sul-Americana

Fluminense e Flamengo realizam campanhas decepcionantes no Campeonato Brasileiro, mas nesta quarta-feira voltarão suas atenções para a Copa Sul-Americana, o torneio que pode “salvar” o semestre de ambos. Os eternos rivais do futebol carioca se enfrentarão na partida de ida das quartas de final, a partir das 21h45 (de Brasília) no Maracanã. O mando de campo nesta noite é do Fluminense e, apesar de as duas partidas serem realizadas no mesmo estádio, valerá o critério de desempate do gol fora de casa.

Com um time de jovens e baixos investimentos, o Fluminense chegou a flertar com o sonho de conquistar uma vaga na próxima Copa Libertadores por meio do Brasileirão. Mas a equipe do técnico Abel Braga despencou na tabela e neste momento está em 13º, mais perto da zona de rebaixamento. Por isso, o título da Sul-Americana parece ser o caminho mais fácil para chegar ao principal torneio do continente em 2018.

O centroavante Henrique Dourado, artilheiro do Fluminense e do Brasileirão, foi poupado no último final de semana, mas retornará nesta quarta-feira para o Fla-Flu. Abel Braga, porém, adotou o mistério sobre o restante da escalação, sem indicar se poderá utilizar o volante Douglas e o meia equatoriano Junior Sornoza, em fase final de recuperação.

Sétimo colocado do Brasileirão, o Flamengo fracassou na tentativa de conquistar um título de expressão em 2017, apesar dos grandes investimentos, ainda que tenha sido campeão carioca. A Sul-Americana, portanto, ganhou importância, sobretudo após a perda da Copa do Brasil na final diante do Cruzeiro.

O Flamengo, porém, tem problemas no ataque. O colombiano Orlando Berrío sofreu grave lesão no joelho no duelo contra o São Paulo e deve ficar cerca de seis meses afastado dos gramados. Já o peruano Paolo Guerrero segue de fora por causa de dores na coxa esquerda e será substituído por Lucas Paquetá. O jovem Vinicius Junior, que se recuperou de lesão, ficará como opção no banco de reservas.

Mais de 20.000 ingressos foram vendidos na véspera do primeiro Fla-Flu, que valerá uma vaga nas semifinais contra Sport ou o colombiano Junior Barranquilla.