Fluminense fecha contrato com a Under Armour por 3 anos

Após encerrar seu contrato com a DryWorld, o Fluminense tem nova fornecedor da material esportivo. A estadunidense Under Armour fechou com o clube carioca por três temporadas.

O Fluminense será a segunda equipe brasileira da empresa, que faz os uniformes do São Paulo desde 2015, com um contrato de cinco anos.

Como tinha contrato de exclusividade com o São Paulo por dois anos, a empresa não pode fazer os uniformes de outra equipe brasileira no período. A exclusividade acaba em maio de 2017 para clubes de fora do Estado de São Paulo.

“Há uma demanda reprimida por parte dos torcedores que querem comprar camisas oficiais do clube. A parceria com a Under Armour resolve este ponto crítico, já que nossos produtos estarão disponíveis online e nas principais lojas físicas em todo o Brasil”, comemorou o diretor de marketing do Fluminense, André Mizrahi.

Com isso, o Tricolor carioca terá seus novos uniformes já para a disputa do Campeonato Brasileiro. Os valores da parceria não foram abertos pela empresa.