Fluminense elimina LDU e fará clássico contra o Flamengo

Após perder uma final de Libertadores e outra de Sul-americana para a LDU Quito, em 2008 e 2009, o Fluminense pela primeira vez eliminou o rival equatoriano, agora nas oitavas de final da Copa Sul-americana. Mesmo com derrota por 2 a 1, o time brasileiro avançou pelo gol fora de casa após a vitória por 1 a 0 no Rio de Janeiro.

Logo no começo do jogo, com três minutos, o Fluminense, com Peu de cabeça, acertou a trave da LDU, que após esse lance passou a ter um controle maior do jogo. Mesmo assim, o time brasileiro manteve o placar inalterado.

Na segunda etapa, o Pirata Barcos marcou para os equatorianos aos 12, após cruzamento de Cevallos. O mesmo Cevallos, filho do goleiro campeão da Libertadores e da Sul-americana, recebeu cruzamento de Anderson Julio na área e fez o segundo aos 15.

Após alcançar o resultado, o time da casa recuou e o Fluminense pressionou. Os equatorianos jogavam no contra-ataque, mas foi o time brasileiro que marcou, aos 40 minutos. Após cruzamento de Gustavo Scarpa, Pedro, de primeira, fez o gol da vaga.

Agora, o Fluminense vai disputar as quartas de final da Copa Sul-americana com o Flamengo, que nesta quarta-feira passou pela Chapecoense.