Fluminense e Flamengo apresentam novos uniformes

Fluminense e Flamengo aproveitaram esta sexta-feira para promover o lançamento de seus uniformes. O clube tricolor encerrou parceria com a marca DryWorld e apresentou suas primeiras camisas feitas pela nova fornecedora, a Under Armour, que investiu em modelos clássicos. Já o Flamengo inovou e confirmou seu terceiro uniforme amarelo e azul, inspirado nas cores da fundação do clube de remo, em 1895, e no desenho das arquibancadas do Maracanã.

As camisas do Fluminense têm gola redonda e mantém a tradição do clube. As camisas 1 e 2 já estão à venda, a preços pouco convidativos: o modelo adulto mais simples custa 249, 40 reais e o idêntico ao usado pelos jogadores custa 349,90 reais.

O Flamengo apresentou sua camisa amarela, com detalhes em azul na manga, e usou o meia Diego como modelo. A novidade do lançamento é que a camisa foi desenhada por um torcedor, definida após um concurso cultural promovido pela Adidas. A camisa 3 também já está à venda, a 249,99 reais.