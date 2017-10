Florida Cup: tabela traz Atlético-MG, Corinthians e Fluminense

Atlético-MG, Corinthians e Fluminense serão os três brasileiros que entrarão em campo no Florida Cup, torneio agendado para o período entre 10 e 20 de janeiro – os jogos dos times brasileiros serão na cidade de Orlando. Além dos brasileiros, outros cinco clubes jogarão: Atlético Nacional (Colômbia), Barcelona (Equador), Legia Varsóvia (Polônia), PSV Eindhoven (Holanda) e Rangers (Escócia).

O Corinthians vai ser o primeiro brasileiro a entrar em campo, em 10 de janeiro, contra o PSV. Depois, no dia 13, jogará com o Rangers. O time escocês será o primeiro adversário do Atlético-MG, no dia 11. Os mineiros ainda enfrentarão o Atlético Nacional em 14 de janeiro. O Fluminense fará seus jogos em 12 de janeiro, contra o PSV, e dia 15, contra o Barcelona.

2018 #FloridaCup schedule. Fans interested in attending can visit https://t.co/wvTGjJSIjR to join the advanced sales list. pic.twitter.com/Hz5IiYYtvQ — Florida Cup (@Florida_Cup) October 9, 2017

A competição terá sistema de pontos corridos, com disputa de pênaltis para os jogos que terminarem empatados, rendendo um ponto extra para o vencedor.

(com Estadão Conteúdo)