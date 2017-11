Flamenguistas brigam no final do 1° tempo contra o Corinthians

Em uma partida de futebol, é comum jogadores do mesmo clube discutirem após desentendimentos dentro de campo. Felipe Vizeu e Rhodolfo, ambos do Flamengo, fizeram isso e um pouco mais minutos antes do intervalo da partida contra o Corinthians, pelo Campeonato Brasileiro.

Pouco antes do gol de Felipe Vizeu, o terceiro do Flamengo no final da primeira etapa, ele e o zagueiro discutiram de forma ríspida sobre o posicionamento na área em escanteio favorável ao Corinthians. Rhodolfo foi para cima do atacante e chegou a ameaçar dar uma cabeçada. Houve revide e as coisas só se acalmaram após companheiros de clube os separarem.

Tá aí a confusão em vídeo. Rhodolfo e Vizeu* do Flamengo. Imagens @RedeGlobo pic.twitter.com/jRue79V5DY — Doentes por Futebol (@DoentesPFutebol) November 19, 2017

Reveja o gesto obsceno de Felipe Vizeu para Rodolfo após discussão com o zagueiro da própria equipe. pic.twitter.com/FtZO5HZ3ez — TweetPressFla (@tweetpressfla) November 19, 2017

Após marcar seu gol, Vizeu comemorou mostrando o dedo médio ao zagueiro, que respondeu gritando: “Eu vou pegar ele”. Ao retornarem do vestiário para o segundo tempo, Rhodolfo disse à TV Globo que tudo estava resolvido: “Tudo tranquilo, foi um lance de jogo, e conversamos ali no vestiário.”

Felipe Vizeu é um atacante da base flamenguista, com 20 anos, que se profissionalizou em 2016 e tem passagem pelas seleções de base do Brasil. Já Rhodolfo, de 31 anos, passou por Atlético-PR, São Paulo, Grêmio e Besiktas, da Turquia, chegando ao Flamengo no começo deste ano.