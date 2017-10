Flamengo x Vasco será no Maracanã, por medida de segurança

O clássico entre Flamengo e Vasco, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro, será disputado no estádio do Maracanã, por motivos de segurança, segundo informação divulgada pela CBF nesta quinta-feira. O jogo estava previsto para o estádio Luso-Brasileiro, onde o Flamengo manda suas partidas na competição, mas por recomendação da PM do Rio de Janeiro foi feita a mudança, para o bem da “segurança de torcedores, jogadores, profissionais de imprensa e todos os envolvidos na organização de uma partida de futebol”.

O jogo está marcado para o dia 28 de outubro, às 19 horas (de Brasília). e será a segunda partida entre as equipes no Maracanã neste ano – a outra foi o empate em 0 a 0 nas semifinais da Taça Rio, em abril. No Campeonato Brasileiro, com um jogo a menos, o Flamengo tem um ponto a mais que o Vasco, que é a primeira equipe fora da zona de classificação para a próxima Libertadores.

