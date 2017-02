Flamengo x Vasco será em Volta Redonda com as duas torcidas

O clássico entre Flamengo e Vasco da Gama, válido pela semifinal da Taça Guanabara, será disputado neste sábado, no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, com a presença das duas torcidas. A possibilidade surgiu após a queda da liminar que obrigava os clássicos cariocas a receberem apenas torcedores da equipe mandante, em partidas realizadas no Estado do Rio de Janeiro.

A decisão foi confirmada pela Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, em conjunto com a prefeitura de Volta Redonda e da Rede Globo, detentora dos direitos de transmissão do campeonato. Com a decisão tomada, a outra semifinal, entre Fluminense e Madureira, deverá ser transferida de Volta Redonda para Xerém, em Duque de Caxias.

Apesar de o juiz Guilherme Schilling Pollo Duarte, do Juizado Especial do Torcedor e dos Grandes Eventos, reconsiderar a liminar que impede a realização de clássicos com a presença de duas torcidas, a determinação só será válida para a semifinal do torneio. Em caso de clássico também na fase final, o processo para suspender a decisão deverá ser reiniciado.