Após nove jogos, o Flamengo voltou a vencer o Vasco, por 1 a 0, neste sábado, no Raulino de Oliveira, e avançou para a final da Taça Guanabara. Agora, os flamenguistas vão disputar o título do primeiro turno do Campeonato Carioca contra o Fluminense, no próxima fim de semana.

O Flamengo foi superior durante os 90 minutos, desperdiçaram diversas oportunidades, mas chegaram a vitória com gol de pênalti marcado por Diego, aos 39 minutos do primeiro tempo.