Flamengo vence de virada e abre vantagem na semifinal

Foi emocionante e difícil, mas o Flamengo deixou o azar que teve no começo da partida de lado e venceu o Júnior Barranquilla de virada por 2 a 1 no primeiro jogo da semifinal da Copa Sul-americana no Maracanã. O time mandante perdeu seu goleiro nos primeiros minutos do jogo e diversas chances de gol.

Desde o começo da partida o Flamengo era superior ao time colombiano. Aos 11 minutos a primeira grande chance foi criada, com um chute de longe de Mancuello, que pegou na rede pelo lado de fora do gol. Flamenguistas do outro lado do Maracanã chegaram a comemorar.

Aos 16 minutos, uma bola foi erguida na área e Yony González se chocou com Diego Alves. O time colombiano ganhou escanteio e o brasileiro perdeu o goleiro. Alex Muralha entrou em seu lugar e, aos 20, Gutiérrez invadiu a área pela esquerdo e bateu cruzado. A bola passou embaixo das mãos do goleiro e Téo Gutiérrez finalizou quase em cima da linha, abrindo o placar.

Aos 23, novamente Mancuello arriscou um chute de longe e a bola saiu ao lado da trave. Um minuto depois, Éverton Ribeiro cruzou na cabeça de Felipe Vizeu, que cabeceou a bola também próximo à trave, também para for do gol. Aos 33 veio a resposta do time colombiano. No contra-ataque, Chará bateu cruzado, mas Muralha jogou para escanteio.

Na volta ao segundo tempo a torcida pediu raça e logo no primeiro minuto, após cruzamento de Pará, Diego cabeceou uma bola muito perigosa. O Flamengo seguiu com mais posse de bola e domínio, mas o Junior Barranquilla chegava nos contra-ataques. Aos 22, Réver teve a chance de empatar com forte cabeceio no canto do gol, mas Viera fez grande defesa. E foi com a cabeça que o time mandante chegou ao empate. Aos 30, após cobrança de escanteio cobrado por Trauco, o zagueiro Juan, no meio da área, colocou a bola no contrapé do goleiro.

Dois minutos depois, Diaz invadiu a área do Flamengo sem marcação, mas bateu para fora. Sem aproveitar a chance, os colombianos sofreram o segundo gol aos 36 com Felipe Vizeu, talento da base do clube. Wilian Arão ajeitou, de cabeça, uma bola levantada na área e o atacante pegou de primeira, acertando o ângulo de Vieira.

A partida que definirá o finalista acontecerá na próxima quinta-feira no Metropolitano de Barranquilla. O Flamengo joga por um empate para chegar à decisão.