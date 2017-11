Flamengo vence campeão brasileiro com briga interna

Com um primeiro tempo primoroso, o Flamengo venceu o Corinthians por 3 a 0 na tarde deste domingo, no estádio Luso-Brasileiro, pelo Campeonato Brasileiro e se garantiu na zona de classificação para a Copa Libertadores, mesmo com briga de dois de seus jogadores no decorrer da partida.

No primeiro tempo, o time flamenguista não deu chance ao adversário. Aos 21 minutos, Mancuello driblou dois adversários e, na entrada da área, acertou o ângulo do goleiro Cássio. Dez minutos depois, Geuvânio invadiu a área e foi derrubado por Pablo após driblá-lo. Diego cobrou e converteu. No último lance do primeiro tempo, Marquinhos Gabriel saiu jogando errado e a bola ficou com Felipe Vizeu, que invadiu a área e bateu no canto do goleiro corintiano.

Pouco antes do gol, Felipe Vizeu e Rhodolfo, zagueiro flamenguista, discutiram de forma ríspida sobre o posicionamento na área após escanteio em favor do Corinthians. O zagueiro foi para cima do atacante e chegou a ameaçar dar uma cabeçada. Houve revide e as coisas só se acalmaram após companheiros de clube os separarem.

Após marcar seu gol, Vizeu comemorou mostrando o dedo médio ao zagueiro, que respondeu gritando: “Eu vou pegar ele”. Ao retornarem dos vestiários para o segundo tempo, Rhodolfo disse à TV Globo que tudo estava resolvido: “Tudo tranquilo, foi um lance de jogo, e conversamos ali no vestiário.”

No segundo tempo, o time corintiano voltou mais perigoso, criando as melhores chances de gol. Willian Arão chegou a tirar um gol de Jô em cima da linha.

Já campeão, o Corinthians segue com 71 pontos. O Flamengo pula para 53 e ultrapassa o Botafogo, que apenas empatou com o São Paulo, no Pacaembu, por 0 a 0. Em sexto, o time rubro-negro segue na zona de classificação para a Libertadores.

