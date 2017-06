Flamengo oficializa contratação do atacante Geuvânio

O atacante Geuvânio é o novo reforço do Flamengo. Nesta quarta-feira, o clube carioca oficializou a contratação do jogador, que estava no Tianjin Quanjian, da China, em acordo que vinha sendo dada como certo nos últimos dias, ainda mais após o vazamento de fotos do reforço com a camisa da equipe carioca.

Os detalhes da transação não foram revelados, mas a equipe chinesa deverá ceder Geuvânio por empréstimo ao Flamengo até o final de 2018 e ainda custear parte dos salários do jogador no período.

“Estou muito feliz de poder participar desse grupo, de fazer parte dessa torcida maravilhosa que é a do Flamengo e poder vestir essa camisa. Estou motivado para fazer uma grande temporada e corresponder às expectativas de todo mundo”, afirmou o atacante, em vídeo divulgado pelo time no Twitter.

Antes mesmo de o Flamengo oficializar a contratação, o Santos, por meio do presidente Modesto Roma Júnior, já havia prometido brigar com os times do Rio e chinês para impedir a transação devido à uma cláusula no acordo de venda do jogador, assinado em janeiro de 2016, para o Tianjin Quanjian. O time paulista alegava exclusividade para repatriar o jogador.

Geuvânio, de 25 anos, vestirá a camisa de número 23 e se tornou o terceiro jogador que estava no exterior a chegar ao Flamengo nas últimas semanas. Antes do atacante, a equipe contratou o zagueiro Rhodolfo e o meia Everton Ribeiro. O clube, inclusive, trabalha para inscrevê-los a tempo da partida desta quinta-feira, contra a Chapecoense, no Estádio Luso Brasileiro, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro.

O cara já deixou recado pra Nação! Se liga na FLA TV: https://t.co/At1qBIPgG1 — Flamengo (@Flamengo) June 21, 2017

(Com Estadão Conteúdo)