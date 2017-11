Flamengo busca, na Colômbia, vaga na final da Sul-Americana

O Flamengo enfrenta o Junior Barranquilla, no estádio Metropolitano Roberto Meléndez, em Barranquilla, na Colômbia, nesta quinta-feira, a partir das 22h30 (de Brasília), em busca de uma inédita final de Copa Sul-Americana. Depois de vencer a partida de ida, na semana passada, por 2 a 1, o time rubro-negro precisa de um empate para chegar à decisão contra o Independiente.

Não se sabe ainda se o goleiro Alex Muralha vai para o jogo. Ele seria a opção mais óbvia após a confirmação da lesão na clavícula do titular Diego Alves, mas as falhas recorrentes – principalmente diante do Santos, no último domingo – tiraram a tranquilidade dele, da torcida e do técnico colombiano Reinaldo Rueda. As outra opção é o prata da casa Cesar, que não faz uma partida oficial pelo clube desde dezembro de 2015. O restante do time deve ser o mesmo que venceu o time colombiano no Maracanã.

No Junior Barranquilla, impera a confiança na classificação. O time deverá ter o apoio de um estádio lotado e para avançar precisa de uma vitória simples por 1 a 0 – neste caso, iria à final graças ao gol qualificado. O time, mesmo preservando vários titulares, conseguiu um bom resultado no fim de semana, ao empatar sem gols com o América de Cali, fora de casa, pelo confronto de ida das quartas de final do Campeonato Colombiano.