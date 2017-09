Flamengo amplia ‘vantagem de vices’ em relação ao Vasco

Há vários anos, as piadas sobre constantemente terminar os campeonatos em segundo lugar atormentam os torcedores do Vasco da Gama. Nesta quinta-feira, os vascaínos foram à forra, ao celebrar a derrota do rival Flamengo na decisão da Copa do Brasil diante do Cruzeiro. Mas afinal, qual o clube brasileiro com mais vices na história? O Vasco passa longe (é o oitavo colocado) e está atrás, inclusive, do Flamengo.

Apesar de ser mais “vice”, o Flamengo leva vantagem no confronto direto contra o Vasco em finais. São 13 títulos para os rubro-negros contra seis dos cruzmaltinos. Todos foram em finais de Campeonatos Cariocas, com exceção da Copa do Brasil de 2006, que teve título flamenguista.

O maior vice-campeão do Brasil ainda é o Atlético-MG, com 46 segundos lugares, seguido de Cruzeiro e São Paulo. Com o vice-campeonato mineiro, o time azul chegou aos mesmos 44 vices dos paulistas em 2017. O Flamengo é o sexto colocado, com 41 vices (dois a mais que o Vasco). O clube rubro-negro é o maior vice-campeão da história da Copa do Brasil, com quatro derrotas em finais.

Não entram nas contas da PLACAR as Taças Norte-Nordeste, que valiam para a Taça Brasil, os Supercampeonatos Estaduais e os estaduais extras, além de torneios como a Copa dos Campeões brasileiros, que teve apenas uma edição, e a Supercopa do Brasil, que teve duas.

Legendas: Br: Brasileiro; CB: Copa do Brasil; B: Série B; C: Série C; D: Série D; Es: Estadual; Ro: Robertão; TB: Taça Brasil; CC: Copa dos Campeões; Reg: Regionais: M: Mundial; L: Libertadores; SL: Supercopa Libertadores; R:Recopa; I: Interamericana; Cn; Conmebol; Me: Mercosul; S: Copa Sul-americana; Su:Copa Suruga; CM e CO: Copas Master da Libertadores e da Conmebol e Copa Ouro

Os regionais são: Copa Centro-Oeste, Copa do Nordeste, Copa Norte, Primeira Liga, Copa Norte-Nordeste, Copa Verde, Copa Sul-Minas, Torneio Rio-SãoPaulo e Copa Sul