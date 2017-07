Flagra: Torcedor do Paraná Clube furta carro nos EUA

Um homem foi flagrado nesta segunda-feira furtando um veículo com uma criança dentro em Newark, no estado de Nova Jersey, nos Estados Unidos. O fato não chamaria a atenção dos brasileiros, não fosse por um detalhe: o ladrão usava uma camisa do Paraná Clube, equipe que atualmente disputa a Série B do Campeonato Brasileiro, e rapidamente ganhou a internet.

De acordo com o site Pix 11, de notícias locais, o carro furtado foi estacionado por uma mulher de 24 anos, que descarregava compras de supermercado enquanto sua filha, de dois anos, dormia no banco traseiro. Quando voltou para continuar pegando as sacolas, o carro – que estava ligado – havia desaparecido.

A polícia encontrou o veículo poucos minutos depois, estacionado a cerca de 120 metros de distância. A criança, que não foi retirada do carro, foi levada a um hospital, mas não sofreu nenhum machucado. Ainda segundo Anthony Ambrose, diretor do departamento de Segurança Pública de Newark, um terço dos automóveis furtados na cidade em 2017 foram deixados ligados. “Com um pouco de bom senso, muitos crimes como este podem ser prevenidos”, alertou.

O ladrão com a camisa do clube paranaense fugiu e não foi identificado. A polícia local publicou a descrição do homem e pediu para que qualquer suspeito seja denunciado.