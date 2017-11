Fla-Flu: Com vantagem rubro-negra, clássico decide semifinalista

Flamengo e Fluminense voltam a protagonizar um clássico estadual com dimensão continental para decidir um dos semifinalistas da Copa Sul-Americana nesta quarta-feira, às 21h45 (de Brasília) no estádio do Maracanã. Um empate dará a classificação ao time rubro-negro.

No jogo de ida das quartas de final, disputado com o mando de campo do Fluminense, também no Maracanã, a equipe treinada por Reinaldo Rueda garantiu a vantagem para a segunda partida com uma vitória por 1 a 0, com gol de Everton. Este será o terceiro clássico consecutivo do Flamengo, que empatou em 0 a 0 com o Vasco pelo Campeonato Brasileiro no último sábado.

A grande dúvida do técnico flamenguista será a presença do atacante peruano Paolo Guerrero, que desfalcou o time no jogo de ida por causa de uma lesão na coxa direita e ainda não está 100% recuperado. A opção para a posição é Lucas Paquetá. O zagueiro Réver, que se lesionou na partida de ida, e o colombiano Orlando Berrío, que só voltará a jogar no ano que vem, são desfalques certos.

Em coletiva de imprensa, o treinador Abel Braga confirmou o time titular da quarta-feira. A escalação será a mesma da utilizada contra o Bahia no final de semana, com os volantes Douglas e Richard em campo desde o início, enquanto Jefferson Orejuela e Wendel começarão no banco. Serão desfalques por problemas físicos o zagueiro Henrique e o atacante Robinho. Gum, que recentemente se recuperou de uma longa lesão, não está inscrito na competição.

O Fluminense precisa vencer o rival para prosseguir no torneio, feito que ainda não conseguiu neste ano. Nos sete clássicos disputados, o Flamengo venceu três e os outros quatro terminaram empatados. Uma vitória por um gol de diferença levará a partida para os pênaltis, já qualquer outro triunfo garante o Fluminense nas semifinais – os gols “fora de casa” contam, apesar de os dois jogos serem disputados no Maracanã.

O vencedor do Fla-Flu enfrentará nas semifinais quem passar do confronto entre Sport e Junior Barranquilla. Os colombianos podem até perder por um gol de diferença devido à vitória por 2 a 0, fora de casa, na partida de ida.