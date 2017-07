Fiorentina lança 4 camisas reservas; entenda o motivo

Uma homenagem histórica. É isso que está por trás do lançamento das surpreendentes quatro camisas reservas da Fiorentina para a temporada 2017/2018. Além do primeiro uniforme em roxo, tradicional do clube, a fornecedora Le Coq Sportif apresentou os uniformes alternativos, no mesmo estilo, mas em quatro cores distintas, em homenagem aos quatro quartieri, os bairros históricos da cidade de Florença, o berço do Renascimento.

As cores representam os bairros que disputam anualmente o Calcio Storico Fiorentino, uma espécie de futebol medieval jogado com os pés e com as mãos (vale até soco), disputado há mais de 600 anos e que, segundo os italianos, deu origem ao futebol como conhecemos hoje (chineses e ingleses também brigam pela “paternidade” do primeiro esporte jogado com os pés).

Inativo entre os séculos 18 e 19, o Calco Storico voltou a ser disputado a partir de 1930 e acontece sempre em 24 de junho, dia de São João, em um campo de areia montado na Praça Santa Croce. As camisa da Fiorentina seguem as cores dos bairros que disputam o Calcio Storico: Santa Maria Novella na cor vermelha, o San Giovanni em verde, Santa Croce em azul e Santo Spirito em branco.

Todos os uniformes são monocromáticos, com shorts e meiões todos com a mesma cor. A única diferença no desenho das camisas é o logo dos bairros, desenhado nas respectivas camisas em forma de marca d’água. Confira abaixo as fotos das camisas e imagens da tradicional festa em Florença: