Fim da novela: Messi renova com o Barcelona

Os torcedores do Barcelona receberam nesta quarta-feira a melhor notícia possível: Lionel Messi fica. O astro argentino encerrou uma incômoda e longa negociação e renovou contrato com o clube catalão até o término da temporada 2020/2021.

O vínculo anterior se encerraria em julho de 2018 e havia especulações de que clubes como Manchester City e Paris Saint-Germain estariam dispostos a desembolsar fortunas para ter Messi no elenco. Quando o novo contrato se encerrar, o craque terá 34 anos e 17 temporadas na equipe profissional.

A ampliação do contrato, porém, não foi uma surpresa. Messi sempre revelou o desejo de passar os próximos anos de sua carreira no Barcelona, antes de avaliar a possibilidade de voltar para a Argentina, de onde saiu aos 13 anos rumo a La Masia, a academia das divisões de base do clube.

No comunicado em que anunciou a renovação do contrato, o Barcelona afirma que Messi é “o melhor jogador da história, formado na base, que passou sua carreira inteira na entidade e é o emblema de uma era de sucessos extraordinária e sem precedentes no mundo do futebol”.

Messi, que completou 30 anos e se casou com Antonella Rocuzzo no mês passado, é o maior artilheiro da história do Barcelona com 507 gols em 583 jogos. Seus títulos pelo clube incluem quatro Liga dos Campeões da Europa, oito do Campeonato Espanhol e cinco da Copa do Rei.

Agora, de contrato renovado, o atacante eleito cinco vezes eleito o melhor do mundo voltará a liderar o Barcelona e tentará reconquistar os títulos da Liga dos Campeões e do Campeonato Espanhol, celebrados pelo rival Real Madrid.

(com Estadão Conteúdo)