Filipe Luís é cortado e Tite convoca Jorge para a seleção

O lateral-esquerdo Jorge, do Monaco, da França, foi convocado nesta quinta-feira pelo técnico Tite para defender a seleção brasileira na rodada final das Eliminatórias. O jovem jogador revelado pelo Flamengo substituirá Filipe Luís, do Atlético de Madrid, cortado por causa de uma lesão muscular na coxa esquerda.

De acordo com o médico da seleção, Rodrigo Lasmar, Filipe Luís não conseguiria se recuperar a tempo dos jogos contra Bolívia, em Laz Paz, em 5 de outubro, e Chile, dia 10, em São Paulo. “Tive um contato com o departamento médico do Atlético de Madrid e com o Filipe. É o tipo de lesão que requer uma recuperação de, no mínimo, 15 dias. Por isso decidimos pela desconvocação e seguiremos a sua recuperação à distância”, afirmou Lasmar.

Jorge, de 21 anos, ganhou sua segunda chance na seleção principal – a primeira foi em janeiro, no amistoso contra a Colômbia, que contou apenas com atletas que atuavam no país (o lateral ainda estava no Flamengo). Esta é a segunda baixa de Tite na lateral-esquerda. Antes, Marcelo, do Real Madrid foi cortado por lesão e substituído por Alex Sandro, da Juventus.