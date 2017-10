Filhos de Garrincha ganham R$ 100 mil na Justiça

Os onze filhos de Manuel Francisco dos Santos, o ex-jogador Garrincha, poderão dividir uma premiação de 100.000 reais por meio de alvará concedido pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ). A quantia é disponibilizada aos campeões das Copas do Mundo de 1958, 1962 e 1970. A família do ídolo do Botafogo, morto em 1983, enfrentava dificuldades para a liberação da quantia.

Familiares de todos os atletas que disputaram algum desses três Mundiais têm direito à premiação, conforme previsto na Lei 12.633/2012, outorgada pela ex-presidente Dilma Rousseff. Porém, nos casos em que o jogador já era falecido, os familiares dependiam de um alvará judicial.

Dessa maneira, os herdeiros de Garrincha, campeão em 1958 e 1962, entraram com uma ação na 4ª Vara de Família de Madureira e tiveram o alvará expedido pela juíza Helena Dias Torres da Silva.

(Com Gazeta Press)