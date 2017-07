Filho de Ronaldo representará futebol do Brasil em Israel

Quem pensava que Ronald, filho do atacante Ronaldo, nunca disputaria uma partida de futebol e no máximo seria um DJ titular em alguma balada em Ibiza se enganou. O jovem vai jogar as Macabíadas, torneio de origem judaica, em Israel, com a seleção brasileira sub-18, de futebol society.

Ronald é um dos atacantes do time júnior, que treina de segunda e quarta-feira no Clube Hebraica, em São Paulo. Além dele, sua mãe, Milene Domingues, que também treina no clube, representará o Brasil no time da categoria open, sem limite de idade.

Milene e Ronald são sócios do clube e por isso foram convidados para as Macabíadas, espécie de olimpíada judaica, que começou nesta terça e vai até 17 de julho. Comemorando a ida do filho para o torneio, o atacante Ronaldo publicou em seu perfil no Instagram uma foto do embarque do time.