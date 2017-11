Filho de lenda holandesa faz ‘hat trick’ que pai jamais conseguiu

Quem não se lembra do camisa 9 da seleção holandesa Patrick Kluivert? O craque, que iniciou sua carreira no Ajax, passou por grandes clubes europeus como o Barcelona e foi um dos grandes centro-avantes da década de 1990. Aposentado desde 2008, Kluivert parece ter dado sequência a carreira com a sua linhagem. Os quatro filhos do ex-jogador estão envolvidos com o futebol – o mais novo, de apenas 9 anos, até já assinou contrato com um fornecedor de material esportivo.

Neste domingo, quem brilhou foi o segundo dos quatro filhos de Patrick. Justin Kluivert marcou três vezes na goleada do Ajax sobre o Roda JC por 5 a 1 (assista aos gols de Justin no vídeo abaixo). Nem seu pai havia conseguido anotar o chamado ‘hat trick’ no Campeonato Holandês. O jovem atacante, de 18 anos, é uma das grandes promessas do time de Amsterdã, que está em segundo na competição, a oito pontos do líder PSV Eindhoven.

You won't see many hat-tricks better than this! 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/EFtfAXMKKE — Goal (@goal) November 26, 2017

Kluivert, que ainda não tinha balançado a rede na competição, marcou o primeiro dele e do time aos 45 minutos do primeiro tempo, quando o Roda ganhava por 1 a 0, com gol de Christian Kum aos 32. Kasper Dolberg, com assistência do brasileiro David Neres, ex-São Paulo, virou aos 14 da segunda etapa para o Ajax, que ampliou no minuto seguinte com Kluivert. Donny van de Beek, aos 30, e Kluivert, de novo, aos 40, fecharam a conta.

Relembre gols importantes de Patrick com a camisa do Barcelona no vídeo abaixo:

(com Agência EFE)