Filho de Guerra, do Palmeiras, é internado por afogamento

Assael Guerra, filho mais novo do meia venezuelano Alejandro Guerra, do Palmeiras, foi internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, nesta quarta-feira. Segundo o Corpo de Bombeiros de Barueri, na região metropolitana de São Paulo, o garoto caiu na piscina de casa durante uma festa nesta manhã.

O hospital disse não ter informações sobre o estado de saúde do garoto de três anos. O Palmeiras informou, em comunicado, que Assael Guerra está “em estado estável e segue sob cuidados médicos.”

O Palmeiras informou também que Guerra deixará a concentração do time em Guayaquil, no Equador, e retornará a São Paulo ainda nesta quarta-feira. Ele desfalcará o Palmeiras no jogo desta quarta-feira contra o Barcelona, pela ida das oitavas de final da Copa Libertadores.

O clube está prestando todo o auxílio necessário para o meia e família. O jogador não enfrentará o Barcelona e retornará a SP. #ForzaGuerra — SE Palmeiras (@Palmeiras) July 5, 2017

(com Estadão Conteúdo)