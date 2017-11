Filho de Bebeto supera o pai e joga Liga dos Campeões

Apesar de quatro temporadas do Deportivo La Coruña e parte de uma no Sevilla, o atacante Bebeto, tetracampeão do mundo com o Brasil em 1994, nunca disputou a Liga dos Campeões. Nesta quarta, seu filho Mattheus, jogando pelo Sporting, estreou no torneio.

Na época em que jogou na Europa, em meados dos anos 1990, apenas dos campeões nacionais participavam do torneio. Jogando em times sem tradições de conquistas, Bebeto perdeu a chance de disputar o torneio. Chegou perto na temporada 1993/1994, quando o La Coruña fez a mesma pontuação que o campeão Barcelona (56), mas perdeu o título pelo confronto direto entre as equipes no torneio. O time liderou da 14ª à 37ª rodada, perdendo a taça no último jogo, ao empatar em 0 a 0 com o Valencia. Naquela partida, Dukic perdeu um pênalti no último minuto, tirando o time da competição continental.

Mattheus, de 23 anos, mesmo jogando poucos minutos, fez sua estreia na Liga na vitória de 3 a 1 do Sporting sobre o Olympiacos. O meia entrou aos 45 do segundo tempo no lugar do também brasileiro Bruno César, quando o jogo já estava resolvido.