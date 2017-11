Fifa divulga números de venda de ingressos da Copa da Rússia

A Fifa divulgou nesta quinta-feira um balanço parcial de venda de ingressos para a Copa do Mundo de 2018, cujo sorteio dos grupos acontecerá nesta sexta-feira. A primeira etapa da venda de ingressos foi encerrada na terça-feira e segundo a entidade foram comercializados até agora 742.760 ingressos.

A Rússia, com 53% do total, e é o país com maior número de compradores. Em segundo lugar estão os americanos, embora os Estados Unidos não tenham se classificado para o Mundial. O Brasil é o terceiro em número de bilhetes vendidos, seguido por Alemanha, China (que também não disputará a Copa) e México.

“Estamos muito satisfeitos com os resultados da primeira fase de vendas. Ela confirmou o grande interesse despertado pela Copa do Mundo de 2018, tanto a nível local como internacional “, comentou Falk Eller, diretor de vendas da Fifa, comentando o balanço parcial de vendas.

Após o sorteio dos grupos, a venda será reaberta na terça para sua segunda etapa, que é dividida em duas partes. A primeira vai até 31 de janeiro e a segunda vai de 13 de março até 3 de abril. Ainda haverá uma terceira etapa de vendas, que ocorrerá de 18 de abril até 15 de julho, dia da final do Mundial.

(com Gazeta Press)