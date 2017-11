Fifa define regra e Copa 2018 terá ao menos um europeu por grupo

A Fifa anunciou nesta segunda-feira os procedimentos para a divisão das 32 seleções no sorteio da Copa do Mundo da Rússia, que acontecerá nesta sexta-feira, em Moscou. A principal novidade é que cada grupo deverá ter pelo menos uma equipe da Europa, que conta com 14 seleções classificadas, sendo seis delas cabeças de chave. Assim, seis grupos contarão com dois europeus e duas chaves, com um.

Pelo procedimento anunciado pela Fifa, Brasil e Argentina já sabem que terão pela frente uma equipe europeia na primeira fase do Mundial. A entidade confirmou ainda que as seleções serão separadas em quatro potes (determinados pelo ranking da Fifa de outubro).

Países de uma mesma confederação não poderão ficar no mesmo grupo, com exceção às equipes europeias. Portanto, já se sabe que o também Brasil não poderá cair no grupo de nenhuma seleção da Conmebol (Uruguai, Colômbia e Peru), nem dos outros cabeças-de-chave.

O sorteio será realizado na ordem destes potes. Existirão ainda mais oito potes para a determinação da posição da seleção dentro do grupo, o que determina a ordem dos confrontos.

Os quatro potes das seleções ficaram assim definidos:

POTE 1 (cabeças de chave): Rússia, Alemanha, Brasil, Portugal, Argentina, Bélgica, Polônia, França

POTE 2: Espanha, Peru, Suíça, Inglaterra, Colômbia, México, Uruguai, Croácia

POTE 3: Dinamarca, Islândia, Costa Rica, Suécia, Tunísia, Egito, Senegal, Irã

POTE 4: Sérvia, Nigéria, Austrália, Japão, Marrocos, Panamá, Coreia do Sul, Arábia Saudita

O sorteio da Copa 2018 será conduzido pelo ex-atacante inglês Gary Lineker e pela jornalista russa Maria Komandnaya. Eles terão a ajuda de algumas antigas estrelas do futebol mundial, tendo como destaque o argentino Diego Maradona. Além dele, também participarão o brasileiro Cafu, o ex-goleiro inglês Gordon Banks, o ex-zagueiro italiano Fabio Canavarro, o espanhol Puyol, o uruguaio Diego Forlan, o ídolo do futebol russo Simonyan e o francês Laurent Blanc.

Use o simulador abaixo e confira as possibilidades:

(com Gazeta Press)