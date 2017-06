Festa do Real tem novos penteados e ‘Cristiano Bola de Ouro’

O Real Madrid celebrou a conquista da 12ª taça da Liga dos Campeões da Europa em grande estilo, com uma festa que tomou as ruas da capital espanhola até chegar ao estádio Santiago Bernabéu, no domingo. Cristiano Ronaldo, claro, foi o centro das atenções e até se animou a cantar “Cristiano Balón de Oro”, junto com os torcedores. Quatro vezes eleito melhor do mundo, Cristiano deve empatar com Lionel Messi em cinco conquistas nesta temporada.

Autor de dois gols na final, o atacante português apareceu de novo visual, com o cabelo raspado – uma promessa que fez com os brasileiros caso marcasse um gol. Casemiro, que também fez um gol na goleada por 4 a 1 sobre a Juventus, também apareceu careca – optou pela máquina zero. Marcelo, Sergio Ramos, Casemiro, Isco, entre outros, também celebraram ao lado “orelhuda” e, claro, registraram tudo nas redes sociais:

Veja algumas das fotos:

@cristiano joins in on the Balón de Oro chants hahah 🤣

Va por ustedes | for you: 👑 Reyes de la #ChampionsLeague y de #LaLiga #CHAMP12NS #Diga33

😃🔝#️⃣1️⃣4️⃣🔝😃

Una imagen vale más que mil palabras!!! #SR4 #M12 🏆🏆🏆 ❤️😎⚽️

🏆🏅

Gracias 👌

Que maravilla ganar la champions! Pero compartirla con lo que mas quieres en el mundo lo hace doblemente maravilloso❤️❤️❤️

Mi mayor éxito y mi mayor orgullo sois vosotros. Enamorado de mi familia, enamorado de mi vida. ❤💜❤ ¡Os quiero! @pilarrubio_oficial #SergioJr #Marco

#TamoJuntoSempre @marcelotwelve

History… 🏆🏆🏆❤️❤️❤️🙏🏻🙏🏻🙏🏻#HalaMadrid#12#

Cibeles 🏆🏆🏆 history 💯👌🏼