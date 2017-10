Felipe Melo volta e diz: ‘Aprendi a amar o Palmeiras’

O volante Felipe Melo retornou ao time do Palmeiras nesta quinta-feira, em empate do por 2 a 2 diante do Bahia, no Pacaembu, pelo Campeonato Brasileiro. O jogador entrou aos 28 minutos do segundo tempo no lugar de Bruno Henrique e jogou como volante, apesar de ter treinado como zagueiro durante a semana.

“Eu trabalho todo dia como jogador do Palmeiras e dou meu melhor, jogando ou não. Eu agradeço a Deus por continuar no clube, ter uma nova oportunidade. Treino sempre para dar meu melhor e entro para dar meu melhor, tirar de cabeça, dar carrinho”, afirmou o jogador na saída do gramado.

O jogador ainda falou que o período longe dos gramados (não jogava desde julho) ajudou seu amor pelo clube e os torcedores aumentar.

“Eu vim para ajudar. Neste período em que estive fora, aprendi a amar mais o torcedor do Palmeiras, mais o clube, por tudo aquilo que fizeram e têm feito por mim. Foi incrível quando cheguei no estádio e senti o calor da torcida. É por isso que dou carrinho, por eles e por minha família”, completou.