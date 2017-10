Felipe Melo treina como zagueiro e recebe elogios de Cuca

Felipe Melo recebeu elogios de Cuca nesta quarta-feira, em treino na Academia de Futebol. O jogador atuou como zagueiro em atividade de ataque contra defesa, e agradou ao treinador do Palmeiras, que ainda relatou um comportamento positivo do camisa 30. “Esse é um tema que conversei com o Felipe. Ele já fez esse trabalho contra o Internacional, na Copa do Brasil, e foi muito bem. Tem o controle da posição, sabe se posicionar muito bem, tem liderança. Penso, sim, nele como zagueiro também, até pela dedicação que está demonstrando nos treinamentos”, disse o comandante.

Felipe Melo não entra em campo pelo Palmeiras desde o último dia 26 de julho de 2017, data em que o empatou por 1 a 1 com o Cruzeiro e acabou eliminado nas quartas de final da Copa do Brasil. Dias depois, em áudio vazado na internet, chamou o técnico de “mau-caráter”, o que determinou seu afastamento.

Mesmo com a conversa do camisa 30 com Cuca para ser utilizado na zaga, o treinador fugiu de questionamentos sobre sua utilização. Em boas condições físicas, Felipe Melo deverá atuar no jogo-treino desta sexta-feira, contra o Desportivo Brasil. Sua utilização no jogo do dia 12, contra o Bahia, no Pacaembu, ainda é uma dúvida.

“Não sabemos o que vai acontecer, o que os jogos vão pedir. Ele estava lá no vestiário no sábado (no clássico contra o Santos), apoiando os jogadores e ganha ponto por isso. Mesmo que não esteja jogando, ele incentivando, apoiando e dando conselhos, é ótimo”, finalizou.

(com Gazeta Press)