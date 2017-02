Felipe Melo quer voltar: ‘Jogo Libertadores com ou sem olho’

Felipe Melo mal consegue enxergar com o olho direito, mas nem pensa em ficar de fora da estreia do Palmeiras na Copa Libertadores. O volante deixou o clássico contra o Corinthians na última quarta-feira com um corte profundo no supercílio. Um dia depois, ele passou por um procedimento cirúrgico que o deixou com 20 pontos no local e foi vetado da próxima partida, diante da Ferroviária, no sábado, pelo Campeonato Paulista. Felipe Melo não gostou de ficar de fora e já “se escalou” para o jogo do dia 8 de março, contra o Atlético Tucumán, pela Libertadores.

Um áudio divulgado pela ESPN Brasil mostrou o jogador, em tom descontraído, mostrando sua decepção com a lesão, causada após violento choque com o companheiro Yerry Mina, na derrota por 1 a 0 para o Corinthians, em Itaquera.

“Queria jogar sábado, o doutor me vetou, pô. Falei ‘bota uma parada aqui, uma focinheira no olho, já viu isso? Bota uma focinheira de cachorro no olho!’ (risos) O doutor ‘não, que não sei o quê, que não era nem para você ter voltado para o jogo’. Por que no jogo lá (em Itaquera) eu briguei, né. Aí acabou o primeiro tempo, o cara falou assim ‘o Thiago’, vai aquecer… Eu falei: ‘Vai aquecer p… nenhuma não’, falei pro moleque ‘você não vai entrar não, não vou sair de campo não’”, afirmou o jogador, que adora ser chamado pelo apelido de pit bull.

“Só que aí não deu, eu estava cego, velho, estava cego. Aí ele me vetou do jogo de sábado, mas sexta-feira que vem tem jogo e depois, Libertadores, mano. Quero nem saber não, tenho que estar dentro dessa parada aí, velho, com olho ou sem olho”, completou Felipe, Melo, no áudio vazado.

Depois de enfrentar a Ferroviária neste sábado, o Palmeiras enfrentará o Red Bull Brasil no dia 3 de março, uma sexta-feira. A estreia na Libertadores será no dia 8 de março, na Argentina, diante do Atlético Tucumán. Peñarol, do Uruguai, e Jorge Wilstermann, da Bolívia, completam o grupo.

Sono dos justos com a marca de um guerreiro!!! #Deusnocontrole #palmeiras #dos3 ❤️ A post shared by Roberta Nagel (@_robertameloo_) on Feb 23, 2017 at 2:43am PST