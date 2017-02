Felipe Melo leva 13 pontos no rosto após derrota no clássico

Felipe Melo provavelmente não esquecerá o primeiro clássico entre Corinthians e Palmeiras de sua carreira. O volante deixou a partida, vencida pela rival por 1 a 0 em Itaquera, com um corte profundo no supercílio, fruto de um choque violento de cabeça com seu companheiro Yerry Mina. Felipe Melo tentou seguir em campo, com uma touca, mas não resistiu à dor e ao inchaço. Após a partida, levou 13 pontos no local.

“Vamos lamentar muito ainda esta derrota. Tentei continuar no jogo, após o choque, mas estava doendo muito e não estava conseguindo enxergar nada. Agora é pensar na recuperação rápida minha e do nosso time”, escreveu o jogador, na legenda da chocante imagem:

Em jogada aérea, aos 28 minutos primeiro tempo, Felipe Melo e o zagueiro colombiano Mina se chocaram. Atendidos pelos médicos do Palmeiras, ambos permaneceram em campo, o volante com um curativo acima do supercílio direito, protegido por uma touca de natação.

Ele permaneceu em campo em Itaquera até os 11 minutos da etapa complementar, quando foi substituído por Thiago Santos. No caminho até o banco de reservas do Palmeiras, hostilizado por torcedores corintianos, o volante bateu no peito seguidas vezes. Após a partida, sua esposa mostrou como o jogador foi dormir. “Sono dos justos com a marca de um guerreiro.”