Felipe Melo convida Ibrahimovic para jogar no Palmeiras

Usuário ativo das redes sociais, Felipe Melo protagonizou um momento curioso nesta sexta-feira. O volante do Palmeiras comentou uma foto publicada pelo sueco Zlatan Ibrahimovic no Instagram, convidando-o a jogar pela equipe paulista.

“Olá fenômeno. Venha ao Palmeiras, irmão. Venceremos juntos. Abraços”, disse o brasileiro. O atacante de 35 anos está atualmente sem clube após encerrar seu contrato com o Manchester United.

Felipe Melo e Ibrahimovic nunca atuaram juntos, mas foram rivais no futebol italiano na temporada 2008/2009, quando o volante defendeu a Fiorentina e o sueco, a Inter de Milão. Em 2014, o brasileiro publicou uma foto no Instagram ao lado do atacante e um amigo em comum, em Miami, com a legenda “Resenha forte”.