Felipe Melo agradece Bolsonaro por visita ao Palmeiras

O volante Felipe Melo recebeu uma visita nos vestiários do Allianz Parque após a goleada por 5 a 1 do Palmeiras sobre o Sport, nesta quinta-feira. Palmeirense, o deputado federal Jair Bolsonaro (PEN-RJ) vestiu a camisa alviverde e foi até o vestiário da arena, onde tirou uma foto com o jogador, seu eleitor assumido.

“Obrigado pela presença e pela torcida”, escreveu Felipe Melo, que usou hashtags de apoio ao deputado na próxima eleição presidencial. O volante do Palmeiras declarou seu apoio ao candidato em 1º de maio, com uma polêmica postagem no Dia do Trabalhador. “Posso falar uma coisinha? Deus abençoe os trabalhadores e pau nos vagabundos. Bolsonaro neles.”

Outros jogadores conhecidos, como Jadson, do Corinthians, já declararam apoio a Bolsonaro. Outros, como o ex-meia Juninho Pernambucano, demonstraram repúdio ao deputado nas redes sociais. A postagem desta sexta-feira de Felipe Melo com Bolsonaro dividiu opiniões entre seus seguidores: