Felipão estreia com goleada e Valdivia perde na Ásia

Duas figuras muito conhecidas do futebol brasileiro disputaram jogos neste meio de semana na Liga dos Campeões da Ásia. O treinador Luiz Felipe Scolari estreou no torneio com goleada de 7 x 0 de seu time, o Guanghzou Evergrande, da China, sobre o Eastern AA, atual campeão de Hong Kong. Já o Al-Wahda, dos Emirados Árabes Unidos, do meia chileno Jorge Valdivia, também ex-Palmeiras, estreou nesta primeira fase com derrota de 2 x 1 para o Al-Rayyan, do Catar.

O Guangzhou Evergrande, atual hexacampeão chinês, estreou no grupo G da competição na manhã desta quarta com goleada de 7 x 0, com show dos brasileiros. Com quatro minutos de jogo, o atacante ex-Cruzeiro Ricardo Goulart abriu o placar, de pênalti. Quando o jogo estava em 2 x 0, Alan, atacante ex-Fluminense perdeu um pênalti. Contudo, aos 20 da segunda etapa, quando o jogo estava em 4 x 0 para o time chinês, o atacante marcou seu gol. O volante Paulinho, ex-Corinthians, constantemente convocado pela seleção brasileira, marcou o sexto.

Já o time de Hong Kong é o primeiro a disputar uma competição internacional de alto nível (principal torneio interclubes da Ásia) treinado por uma mulher, Chan Yuen-ting, que foi a primeira mulher a conquistar um título nacional no comando de um time masculino.

Já o Al-Wahda do meia Valdivia, terceiro colocado do Campeonato Nacional dos Emirados Árabes Unidos na última temporada, já havia feito sua estreia no dia 7 de fevereiro, contra o Al-Wehdat, da Jordânia, ainda na pré-Liga dos Campeões. O time venceu por 3 x 0 e Valdivia foi titular, mas acabou substituído. Com o triunfo, classificou-se para a fase de grupos, mas estreou na tarde desta terça, com derrota.

O Al-Wahda jogou como visitante no Catar, diante do Al-Rayyan, clube campeão catari na última temporada, e perdeu por 2 x 1, na estreia do grupo D. Dessa vez, Valdivia começou como reserva e entrou apenas aos 13 do segundo tempo, quando o jogo estava empatado por 1 x 1. Dois minutos após sua entrada, seu time sofreu o gol da derrota.

Esse foi apenas o primeiro jogo das duas equipes na primeira fase da Liga dos Campeões da Ásia. Cada equipe jogará mais cinco vezes e luta por duas vaga em cada chave, para a fase de mata-mata.