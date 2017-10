Federação Chilena pode acionar Peru e Colômbia junto à Fifa

Nesta quarta-feira, o jornal chileno La Tercera afirmou que a Federação do Chile estuda recorrer à Fifa após o empate entre Peru e Colômbia, na terça-feira, que garantiu vagas na repescagem ao Peru e direta ao Mundial, para a Colômbia. O motivo para a denúncia é a atitude do colombiano Radamel Falcao García, que teria avisado aos peruanos, durante o jogo, que o empate beneficiava ambas as equipes. Assim, a partida passou a ficar sem grandes chances de modificação no placar, o que tirou as chances chilenas de classificação mesmo após a derrota por 3 a 0 para o Brasil.

A acusação chilena se baseia na circular N° 1424, lançada pela Fifa em 30 de maio de 2014, em que se repudia a manipulação de resultados e pode punir tais casos com multas ou exclusão de competições.

Na última terça-feira, as imagens de uma emissora argentina captaram o momento em que García começou a conversar com vários jogadores adversários. Com o final da partida, as duas equipes festejaram a classificação.