Roger, do Botafogo, fará cirurgia após exames mostrarem tumor

O atacante Roger, 33 anos, do Botafogo, vai ser operado nos próximos dias. Exames realizados nesta semana detectaram que ele tem um tumor renal, segundo o site Globo Esporte.

De acordo com a reportagem, o departamento médico do clube aguarda novos resultados para divulgar detalhes do caso. O atacante não deve mais jogar nesta temporada.

A reportagem diz que Roger é o principal goleador do Botafogo no ano. Marcou 17 gols em 49 jogos.

O histórico familiar dele também comove a torcida. Giulia, filha do atacante Roger, tem deficiência visual. Sua história emocionou o país após reportagem da TV Globo mostrar como ela conseguir “ver” um gol do pai por meio de uma gravura em 3D.

A menina foi ovacionada depois pela torcida quando entrou de mãos dados com o pai no gramado do estádio Nilton Santos antes de um duelo contra o Avaí. Nicolas, também filho do atacante, participou do protocolo de abertura da partida, assim como outros garotos.