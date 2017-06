Ex-zagueiro Maldini é eliminado em estreia no tênis profissional

No dia em que completou 49 anos de idade, Paolo Maldini, um dos maiores defensores de todos os tempos e ídolo do Milan e da seleção italiana, fez sua estreia em um torneio profissional de tênis. A experiência durou pouco, já que o italiano foi eliminado em apenas 40 minutos.

Na chave de duplas do Aspria Tennis Cup , que faz parte dos torneios challenger, uma espécie de segunda divisão da ATP, Maldini jogou ao lado de seu treinador, Stefano Landonio, e foi derrotado pelo polonês Tomasz Bednarek e pelo holandês David Pel, que venceram em sets diretos, por duplo 6/1. Esta foi a primeira competição de Maldini no tênis profissional, após ser convidado pela organização do challenger. O italiano se aposentou do futebol em 2009.

Depois da partida, Maldini garantiu que esta será sua única participação no torneio profissional de tênis. “Me ofereceram alguns convites, mas este será apenas um evento isolado. Foi uma boa experiência, da qual desfrutei muito, mas não irá se repetir”, anunciou.

O ex-zagueiro é um dos principais ídolos da história do Milan. Enquanto defendeu o clube, Maldini conquistou, entre outros títulos, sete vezes o Campeonato Italiano e cinco a Liga dos Campeões. Também nesta terça-feira, os brasileiros Fabrício Neis e Fabiano de Paula também foram eliminados da chave de duplas em Milão. Os tenistas nacionais foram superados pelo italiano Luca Margaroli e pelo australiano Rameez Junaid por 6/4 e 6/1.

No vídeo abaixo, Maldini é o jogador de camisa laranja:

(Com Gazeta Press e EFE)