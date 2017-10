Ex-volante do Vasco e do Fluminense agride policial e é preso

O volante Diguinho, ex-jogador do Vasco e do Fluminense, clube onde conquistou os títulos brasileiros de 2010 e de 2012, foi preso na noite desta quinta-feira ao agredir um policial militar durante a Oktoberfest, festa que acontece na cidade de Canoas, no Rio Grande do Sul.

O jogador de 34 anos se desentendeu com um PM e deu um tapa no rosto do agente, recebendo em seguida voz de prisão. Diguinho foi levado à Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA) da cidade e assinou um termo circunstanciado, onde confirmou a agressão para, em seguida, ser liberado. Ele vai responder a processo por agressão e desacato de autoridade.

Revelado pelo Cruzeiro-RS, Diguinho jogava no Mogi Mirim quando despertou o interesse do Botafogo em 2006, ano em que se sagrou campeão carioca pela equipe. Em 2009, se transferiu para o Fluminense, onde além dos Brasileiros, foi campeão carioca em 2012. O jogador está sem clube desde 2016, quando defendeu o Vasco, e também venceu o título estadual.

(Com Gazeta Press)