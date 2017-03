Ex-Palmeiras, Gabriel beija escudo em 1º gol pelo Corinthians

O volante Gabriel marcou na noite desta quinta-feira o seu primeiro gol pelo Corinthians, na vitória por 2 a 0 sobre o Luverdense, em Cuiabá, no jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil 2017. O atleta, que atuou pelo rival Palmeiras nas duas últimas temporadas, beijou o escudo corintiano e mostrou que já está identificado com a nova casa.

Gabriel brincou com o fato de o bandeirinha ter, num primeiro momento, anulado o gol – por ver interferência de Jô, impedido, na reação do goleiro Diogo Silva, do Luverdense. O juiz, porém, validou o gol, marcado em bonito chute de esquerda, de fora da área.

“Foi no jeito do Corinthians, sofrido, primeiro levantou, depois validou, no final ainda bem que ele validou e deu tudo certo”, comentou o meio-campista. “Fico feliz com a adaptação rápida, sempre confiei no meu trabalho e sabia que era dentro de campo que eu iria adquirir a confiança e respeito de todos. O início é muito bom e estou muito feliz aqui”, completou, na saída da Arena Pantanal.

Gabriel, de 24 anos, era um atleta querido pela torcida palmeirense, mas perdeu espaço no time após se lesionar e com o sucesso de Tchê Tchê e Moisés na campanha do título nacional. Com a chegada de Felipe Melo, mais um reforço para o setor, deixou o clube para jogar no rival. Ele foi protagonista justamente na vitória sobre o Palmeiras, pelo Paulistão, ao ser expulso de forma equivocada.

O Corinthians já havia marcado diante do Luverdense com Rodriguinho e conteve o ritmo para segurar a vantagem para o jogo de volta, marcado para a próxima quinta-feira, dia 16, no Itaquerão. O tricampeão Corinthians pode até perder por um gol de diferença para avançar às quartas de final da Copa do Brasil.

(com Gazeta Press)