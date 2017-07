Ex-jogador Liedson se envolve em acidente com morte na Bahia

O ex-atacante Liedson sofreu um grave acidente de carro na manhã desta terça-feira na rodovia BA-887, que liga o município de Valença ao distrito de Guaibim, na Bahia. O ex-jogador conseguiu sair de sua BMW sem grandes danos, assim como sua esposa. No entanto, a condutora do Ford Ka, outro veículo envolvido na colisão, morreu.

O nome da vítima, uma mulher, não foi revelado pela Polícia Rodoviária Estadual da Bahia. Ela dirigia o Ford Ka quando acabou batendo de frente com a BMW de Liedson. Levada para um hospital próximo à região, acabou não resistindo aos ferimentos.

Liedson e sua esposa saíram com ferimentos leves do carro. Um passageiro que estava no Ford Ka também conseguiu sobreviver.

O baiano de 39 anos se aposentou em 2013. O ex-atacante acumulou passagens por Coritiba, Corinthians, Flamengo, Sporting e Porto, além de defender a seleção de Portugal, após ter se naturalizado.

(Com Gazeta Press)