Ex-goleiro Marcos, do Palmeiras, passa bem após cirurgia cardíaca

O ex-goleiro Marcos, do Palmeiras, foi submetido a uma cirurgia nesta quinta-feira para corrigir um problema no coração. O procedimento na válvula mitral foi realizado com sucesso e, por enquanto, o ídolo do clube está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital do Coração (HCor), em São Paulo, em observação. Ele deve ser transferido para o quarto nos próximos dias.

Marcos detectou a necessidade de cirurgia meses atrás, durante exames. Após ter se aposentado, no começo de 2012, ele chegou a atuar em eventos como embaixador do Palmeiras, mas tem diminuído as aparições públicas.

O ex-goleiro está com 43 anos e atuou pelo Palmeiras entre 1992 e 2011. O principal título de Marcos pelo Palmeiras foi a conquista da Copa Libertadores da América de 1999. Pela seleção brasileira, ele foi titular na conquista do pentacampeonato na Copa do Mundo de 2002.

(Com Estadão Conteúdo)