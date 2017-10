Ex-goleiro do PSG é detido por violência doméstica

Nicolas Douchez, goleiro francês de 37 anos com passagem pelo Paris Saint-Germain e que atualmente defende o Lens, foi detido na capital francesa por um caso de violência doméstica, informou nesta sexta-feira a imprensa local. A polícia foi chamada na última madrugada e, ao chegar ao apartamento do jogador, encontrou sua namorada nua, ensanguentada, chorando e com o corpo cheio de hematomas.

Douchez, segundo o jornal Le Parisien, estava visivelmente alterado e embriagado. Sua namorada, de 28 anos, contou aos agentes que a briga começou na saída de um restaurante por ciúmes e que o jogador tinha ameaçado “quebrar sua cabeça”.

Em comunicado, o Lens afirmou que foi informado do incidente pela imprensa e que não se pronuncia sobre os fatos porque “teriam ocorrido num entorno estritamente privado totalmente alheio ao clube”. Douchez ficou no PSG entre 2011 e 2015, quase sempre como reserva.