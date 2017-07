Ex-goleiro da seleção Waldir Peres morre aos 66 anos

O ex-goleiro Waldir Peres, titular da seleção brasileira na Copa do Mundo de 1982 e ídolo do São Paulo entre as décadas de 70 e 80, morreu neste domingo aos 66 anos de idade. Segundo informou a irmã do arqueiro ao site ESPN, Waldir sofreu um infarto fulminante durante uma festa de aniversário na cidade de Mogi Mirim, no interior de São Paulo. Ele foi levado a um hospital, mas não resistiu.

Inserido no rol dos goleiros brasileiros mais consagrados, defendeu a seleção em três Copas do Mundo: em 1974 e 1978 foi reserva de Emerson Leão e, em 1982, foi titular absoluto do esquadrão formado por grandes nomes daquele elenco, como Zico, Sócrates e Falcão. No Mundial disputado na Espanha, inclusive, Waldir é marcado por uma falha histórica na vitória de estreia contra a União Soviética por 2 a 1, em um chute de fora da área de Andrey Bal.

Waldir Peres nasceu em Garça, no interior paulista, em 2 de janeiro de 1951. Iniciou sua trajetória profissional na Ponte Preta, onde foi revelado em 1970. Mas foi no São Paulo onde se firmou como referência de outros grandes goleiros que vestiriam a camisa tricolor, como Zetti e Rogério Ceni. De 1973 a 1984, disputou 617 partidas pelo São Paulo conquistando os títulos paulistas de 1975, 1980 e 1981, e o Brasileirão de 1977 – o primeiro da equipe paulista. Nas finais de 1975, diante da Portuguesa, e de 1977, contra o Atlético-MG, deixou sua marca como grande pegador de pênaltis.